Ali Koç: Yardımcı hocalar bilgi sızdırıyordu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç,"Yardımcı hocalar bilgi sızdırıyordu" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Gürcan Bilgiç ve İlker Yağcıoğlu'ndan Volkan Demirel yorumları!
- Mehmet Topal'dan Cocu'ya tepki!
- Cocu'dan taraftarı kızdıran açıklama!
- Alex'ten olay açıklamalar: "Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı!"
- Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi!
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Öncelik yabancıda...
- Volkan Demirel kadro dışı kalınca ne tepki verdi?
- İşte Volkan Demirel'i yakan olaylar!