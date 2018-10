Ali Koç açıkladı! Cocu ile devam edilecek mi?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de Phillip Cocu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZIN TARTIŞILMASI NORMAL"



Alınan sonuçlar nedeniyle Phillip Cocu'nun tartışılmasının normal olduğunu belirten Ali Koç, "Hocamızın tartışılması da normal. Ben de gece yatarken bir taraftar olarak ve bu sorumluğu taşıyan bireylerden biri olarak ya da çocuklar okula gittiğinde arkadaşlarıyla sorun yaşayan bir baba olarak tabii ki görüşüyorum. Arkadaşlarımla istişare ediyorum, evet kötü başladık. Hazırlık maçlarında oynadığımız futbol lige yansımamış. Ama iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Benim için en kolayı herkesin istediğini yapmak. Ersun hocayı getirdim derim, siz istediniz derim. Ama kulüp böyle yönetilmez. Ersun hocayla uzun vadeli proje yapabileceğimizi düşünmüyorum. Bize son senelerin en rahat maçlarını izletmişti ama yine de olmayacağını düşünüyorum. Biz bir değişim için yola çıktık ve hala inanıyorum. Devre arasına kadar bir şey yapmayı düşünmüyorum. En kolayı hoca değiştirmek olur, ama yapmayacağım. Hocalarımızla da konuştum, Burası Türkiye. Balkanlardan gelenler başarılı oluyor çünkü ortaya duygusal zeka koyuyorlar dedim. O da çok çalışıyor. Zaman zaman biz de tercihlerini sorguluyoruz ama bugün bu durumu hocaya bağlamak yanlış olur. Ben ve arkadaşlarım Arsene Wenger'le Tayfun'la konuşmadık. Hocayı öneriyorlar mesela bir mail geliyor, cevap bile vermiyoruz. Ama ertesi gün gazetelerde çıkıyor, Can Gebetaş Fenerbahçe'de diye. Daha açık olacağız tabii ki ama hadsizlik yapan, emeği görmeyen insanlar da var. İlerde onlar hakkında da konuşacağız. Bir gün Arsene Wenger geldi, maç izledik konuştuk sohbet ettik. Hop, haberi çıktı. Kim istemez Arsene Wenger'i ama bir düşünün şartları, onun aldığı teklifleri. Diğerleriyle ilgili de yorum yapmayacağım, çünkü görüşmedik kimseyle.



Onur'un da Damien'ın da lobisi yok. Gün içinde görüştüğü gazeteci arkadaşları yok. Olmasın da zaten benim için bu daha iyi. Benim bir düzen var, o insanlarla sık sık görüşme içindeler. Bir PR yapıyorlar görüşüyorlar tabii ki. Mesela ben bir taraftara terbiyesiz demişim, anladık, açıkladık diyorum. Ama yok. Taraftarlara da söylüyorum, siz durup çekip bunu sosyal medyaya veriyorsanız siz de iyi bir şey yapmıyorsunuz. Bağışıklık sistemi bozulunca bir şeyler çıkıyor, çoğalıyor. Bizim bir düzenimiz var. İstemediğimiz insanlarla yollarımızı ayırdıkça içerdeki arkadaşlarımızı da yıpratmak istiyorlar. İş öyle bir noktaya geliyor ki, fitne, iftira... Ben de kızıyorum Damien'a. Mesela takımlaşma konusunda daha sert önlemler alınmalı. 6 hafta önce söyledim sorunlar var diye, hareketlenmesi zaman aldı. Duygusal zeka vs. birçok şey söyledim. Ama bütüne baktığımızda uzun vadede hiçbir şey değişmedi. Hırsız diyorlar, bir insanı hırsızlıkla suçlamak çok ağırdır. Ama gelin, hepsini gösterelim. Haddini aşan isimlere söylüyorum. Bu saldırılar aslında Damien'a falan değil, bana. Taraftarımız yanımızda dursun, ben mücadele ederim. Beni tek zayıflatan şey taraftarlarımızın arkamızda olmaması. Hepsine de teşekkür ederim, destek olanlara da samimi şekilde eleştirenlere de" dedi.



"HOCA DEĞİŞİKLİĞİNİN FAYDASINI GÖRMÜYORUM"



Son birkaç maçta oynanan oyundan memnun olduğunu belirten Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Bizim ülkemizde, biraz nezaket ve naiflik gösterirsen onu suiistimal edebiliyorlar. Bizim felsefemiz, kendine yapılmasını istemediğin şeyi, başkasına yapma. Ama kuyruğumuza basarsanız gerekeni yaparız. Biz sportif başarı için geldik. İşimiz zor, kur artışları bizi çok etkiledi ama bu camia için inanılmaz fedakarlıklar yapıyoruz. Hata da yapıyoruz, hatalarımızdan ders de alıyoruz. Dönmesini de biliriz ama bazı kırmızı çizgilerimiz var onları da test etmeyin deriz. Şu an için hoca değişikliğinin faydasını görmüyorum. Son birkaç maçın ardından da iyi yolda olduğumu düşünüyorum. İnanmaya devam."