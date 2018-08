Bir grup Inter Milan taraftarı, takımdan ayrılmasını istedikleri 31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Antonio Candreva için Monaco taraftarı gibi davranarak yıldız oyuncunun Instagram hesabını "Come to Monaco" mesajlarıyla doldurdu.

Football Italia'nın haberine göre bu sezon adı defalarca kez Inter'den başka kulüpler ile anılan Candreva, AS Monaco'dan Keita Balde'nin Inter'e transferinin bir parçası olarak Fransız kulübüne takaslanmayı reddetti.

TARAFTAR SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU!

İtalyan kanat oyuncusunun takımdan ayrılmayı reddetmesi sonrası mavi siyahlı taraftarlar, taşın altına ellerini sokmaya karar verdiler. Son iki sezondur Beşiktaş'ın yarattığı "Come to Beşiktaş" akımından da etkilenerek Candreva'nın Instagram sayfasını "Come to Monaco" mesajlarıyla bombardıman altına aldılar.

OTUZ ALTI MAÇ SIFIR GOL!

İki sezon önce Lazio'dan Inter'e transfer olan Antonio Candreva, mavi siyahlı ekibin forması ile toplamda 54 maç çıktı. 2017/2018 sezonunda Inter adına 36 Serie A maçına çıkan yıldız oyuncu hiç gol atamazken 8 asist katkısında bulundu.

31 yaşındaki kanat oyuncusunun Inter'in 19 Ağustos'da Serie A'nın açılış haftasında Sassuolo ile oynayacağı maç öncesi takımdan ayrılması bekleniyor