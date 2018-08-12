Inter'li taraftarlardan Candreva için Truva operasyonu!
Inter taraftarları, Antonio Candreva'nın takımdan ayrılması için Monaco taraftarı gibi davranıp, yıldız oyuncunun Instagram profilini mesaj yağmuruna tuttular.
Bir grup Inter Milan taraftarı, takımdan ayrılmasını istedikleri 31 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Antonio Candreva için Monaco taraftarı gibi davranarak yıldız oyuncunun Instagram hesabını "Come to Monaco" mesajlarıyla doldurdu.
Football Italia'nın haberine göre bu sezon adı defalarca kez Inter'den başka kulüpler ile anılan Candreva, AS Monaco'dan Keita Balde'nin Inter'e transferinin bir parçası olarak Fransız kulübüne takaslanmayı reddetti.
TARAFTAR SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU!
İtalyan kanat oyuncusunun takımdan ayrılmayı reddetmesi sonrası mavi siyahlı taraftarlar, taşın altına ellerini sokmaya karar verdiler. Son iki sezondur Beşiktaş'ın yarattığı "Come to Beşiktaş" akımından da etkilenerek Candreva'nın Instagram sayfasını "Come to Monaco" mesajlarıyla bombardıman altına aldılar.
OTUZ ALTI MAÇ SIFIR GOL!
İki sezon önce Lazio'dan Inter'e transfer olan Antonio Candreva, mavi siyahlı ekibin forması ile toplamda 54 maç çıktı. 2017/2018 sezonunda Inter adına 36 Serie A maçına çıkan yıldız oyuncu hiç gol atamazken 8 asist katkısında bulundu.
31 yaşındaki kanat oyuncusunun Inter'in 19 Ağustos'da Serie A'nın açılış haftasında Sassuolo ile oynayacağı maç öncesi takımdan ayrılması bekleniyor
- 12.8.2018 14:24
-
Bursaspor'dan çok sert açıklama! Fenerbahçe...
Toplam 3
Yorum
Aslan Bursanin canini VARla yaktilar!
-
Barış Alıcı’ya büyük destek!
Toplam 2
Yorum
joker62 Oynadıkça daha iyi olur.Biraz dağınık ve teknik biraz zayıf.Fakat özverili ve çalışkan.Ayrıca sorumluluk üstleniyor
-
Giuliano: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
Toplam 1
Yorum
Aslan Benfica macindada ayni sekilde elle oynayin bakin penalti veriyorlarmi vermiyorlarmi görün!
Inter'li taraftarlardan Candreva için Truva operasyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.