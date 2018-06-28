Manchester City Jorginho için kesenin ağzını açtı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    için kesenin ağzını açtı

    <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a> <a href="/index/jorginho?id=a23abff5-6090-4eb7-a8c7-a5e7a48447a4" class="" rel="tag">Jorginho</a> için kesenin ağzını açtı

    'de sergilediği başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çeken , 'e gidiyor. Brezilyalı yıldız ile yakından ilgilenen İngiliz devi , için kesenin ağzını açtı.

    İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki yıldızı renklerine katmak isteyen , ile görüşmelere başlayarak ilk teklifini sundu.

    için İtalyan ekibine 53-55 milyon Euro arasında bir teklif yapan , transferi bitirmek istiyor.

    Kulübünün İngiliz deviyle görüşmelerini yakından takip eden , Manchester'a gitmek için haber bekliyor. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, takımına 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.

    1. 28.6.2018 10:20
    2. Güncelleme: 28.6.2018 12:12
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