İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki yıldızı renklerine katmak isteyen Manchester City, Napoli ile görüşmelere başlayarak ilk teklifini sundu.



Jorginho için İtalyan ekibine 53-55 milyon Euro arasında bir teklif yapan Manchester City, transferi bitirmek istiyor.



Kulübünün İngiliz deviyle görüşmelerini yakından takip eden Jorginho, Manchester'a gitmek için haber bekliyor. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, takımına 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.