Manchester City Jorginho için kesenin ağzını açtı
Napoli'de sergilediği başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Jorginho, Premier Lig'e gidiyor. Brezilyalı yıldız ile yakından ilgilenen İngiliz devi Manchester City, Jorginho için kesenin ağzını açtı.
İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki yıldızı renklerine katmak isteyen Manchester City, Napoli ile görüşmelere başlayarak ilk teklifini sundu.
Jorginho için İtalyan ekibine 53-55 milyon Euro arasında bir teklif yapan Manchester City, transferi bitirmek istiyor.
Kulübünün İngiliz deviyle görüşmelerini yakından takip eden Jorginho, Manchester'a gitmek için haber bekliyor. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 33 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, takımına 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.
- 28.6.2018 10:20
- Güncelleme: 28.6.2018 12:12
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
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