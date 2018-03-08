Roma'nın en iyisi Cengiz Ünder – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'nın en iyisi

    <a href="/index/roma?id=812da929-31c8-4a2f-9400-a3f4d954a65b" class="" rel="tag">Roma</a>'nın en iyisi <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a>

    , 'da şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

    İtalyan ekibi 'da top koşturan , göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Son dönemdeki yükselen performansıyla herkesin ilgi odağı haline gelen , 'da ayın futbolcusu seçildi.

    Şubat ayında 5 maçta 5 gollük performansa imza atan , ayın oyuncusu oldu. 'nın sponsorları tarafından 'e araba hediye edildi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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