CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Sevilla-Real Madrid maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla-Real Madrid maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 37. haftasında Sevilla, Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta içi oynanan maçların ardından 43 puanla 12. sırada yer alan ve herhangi bir düşme korkusu ya da Avrupa iddiası bulunmayan Sevilla, taraftarı önünde görkemli bir galibiyet hedefliyor. Geçen hafta Barcelona’nın şampiyonluğunu resmileştirmesiyle lig ikinciliğini garantileyen 80 puanlı Real Madrid ise tamamen Şampiyonlar Ligi finali öncesi moral depolamak ve ritim korumak için sahada olacak. Peki, Sevilla-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:33
Sevilla-Real Madrid maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Endülüs'ün büyülü atmosferine sahip Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu, iki takım adına da baskı seviyesinin sıfır olduğu, tamamen futbol zevkine odaklı dev bir maça sahne olacak. Ev sahibi Sevilla, bu sezon genelinde yaşadığı büyük istikrarsızlıkların ardından ligin son virajına 43 puanla 12. sırada girdi. Teknik direktör Luis Garcia yönetiminde hedefsiz kalan ancak iç sahada her zaman büyük takımlara kök söktüren Endülüs temsilcisi, sezonun bu son büyük iç saha maçında taraftarına Real Madrid galibiyeti hediye etmek istiyor. Real Madrid cephesinde ise buruk ama tamamen Avrupa'ya odaklanmış bir hava hakim. Geçtiğimiz haftalarda El Clásico'da Barcelona'ya 2-0 mağlup olarak şampiyonluk unvanını ezeli rakibine kaptıran konuk ekip, ligi 80 puanla ikinci sırada bitirmeyi resmen garantiledi. İşte Sevilla-Real Madrid maçının detayları!

Sevilla-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 37. haftası kapsamındaki Sevilla-Real Madrid maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 20.00'de yapılacak.

Sevilla-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sevilla-Real Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Gudelj, Agoume, Oso; Adams, Maupay

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, F Garcia; Pitarch, Tchouameni; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu
Cimbom'dan Tzolis çıkarması!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Hem VIP şoför hem rüşvet kuryesi! CHP'ye 100 bin dolar kargo poşetiyle geldi | Gökhan Cumalı'nın telefonundan Veli Ağbaba çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Kadıköy'de prestij peşinde!
Aslan’dan rotasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 00:10
G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! 00:10
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 00:10
Icardi'den veda gibi paylaşım! Icardi'den veda gibi paylaşım! 00:10
Daha Eski
F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok! 00:10
Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! 00:10
F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... 00:10
RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! RAMS Başakşehir ligi 5. sırada tamamladı! 00:10
Samsunspor zaferle noktaladı! Samsunspor zaferle noktaladı! 00:10
"Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" "Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" 00:10