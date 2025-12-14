CANLI SKOR ANA SAYFA
LEVANTE-VILLARREAL maçı izle: Canlı yayın bilgileri!

LEVANTE-VILLARREAL maçı izle: Canlı yayın bilgileri!

İspanya La Liga'da puan tablosunun iki ucu karşı karşıya geliyor: Levante, şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Villarreal'i konuk ediyor. Ligin en altında, 9 puanla 20. sırada yer alan ev sahibi Levante, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi verirken, ilk yarının sonuna doğru taraftarı önünde mucize bir galibiyet arayışında. Alınacak her puan, ligde kalma umutları için hayati önem taşıyor. Zirve takibini sürdüren Villarreal ise ligin en formda ekiplerinden biri olarak 35 puanla 3. sırada yer alıyor. Marcelino'nun ekibi, bu deplasmandan alacağı 3 puanla 2. sıradaki Real Madrid'in koltuğuna geçmek istiyor. Alt sıralardaki rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Villarreal, bu kritik deplasmanda galibiyete odaklanmış durumda. İşte Levante - Villarreal maçı detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:18
LEVANTE-VILLARREAL maçı izle: Canlı yayın bilgileri!

Levante-Villarreal maçını canlı etmek için tıklayın...

Levante ile Villarreal, La Liga'nın 16. haftasında kritik bir mücadele için sahneye çıkıyor. Ligin en alt sırasında bulunan ve Girona ve Real Oviedo karşısında aldığı galibiyetlerin dışında 3 puanı tadamayan ev sahibi ekip, 5 maçlık mağlubiyet serisini, ligin iddialı ekibi karşısında kırmak istiyor. Villarreal ise 36 puanla 2. sırada bulunan en yakın rakibi Real Madrid'in koltuğuna yerleşmek için mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Levante-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Villarreal MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Levante-Villarreal maçı 14 Aralık Pazar günü, Ciudad de Valencia'da oynanacak. Kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Levante-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Levante-Villarreal maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

