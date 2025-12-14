LEVANTE-VILLARREAL maçı izle: Canlı yayın bilgileri!

Levante-Villarreal maçını canlı etmek için tıklayın...

Levante ile Villarreal, La Liga'nın 16. haftasında kritik bir mücadele için sahneye çıkıyor. Ligin en alt sırasında bulunan ve Girona ve Real Oviedo karşısında aldığı galibiyetlerin dışında 3 puanı tadamayan ev sahibi ekip, 5 maçlık mağlubiyet serisini, ligin iddialı ekibi karşısında kırmak istiyor. Villarreal ise 36 puanla 2. sırada bulunan en yakın rakibi Real Madrid'in koltuğuna yerleşmek için mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Levante-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Villarreal MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Levante-Villarreal maçı 14 Aralık Pazar günü, Ciudad de Valencia'da oynanacak. Kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Levante-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Levante-Villarreal maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.