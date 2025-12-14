Celta Vigo-Athletic Bilbao maçı detayları: Saati ve kanal bilgisi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga'nın 16. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos'ta Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından son 6 haftada toparlanma sinyalleri veren ev sahibi ekip, bu süreçte aldığı 4 galibiyetle 10. sıraya yerleşti. Ernesto Valverde'nin öğrencileri ise ligde iniş-çıkışlı performansını sürdürüyor. Son maçında Atletico Madrid'i tek golle mağlup eden konuk takım, yeni galibiyetin peşinde. İşte Celta Vigo-Athletic Bilbao maçının detayları...

Celta Vigo-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celta Vigo-Athletic Bilbao maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Estadio de Balaidos'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 18.15'te start alacak.

Celta Vigo-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 16. haftasında oynanacak heyecan dolu Celta Vigo-Athletic Bilbao mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.