Celta Vigo-Athletic Bilbao maçı detayları: Saati ve kanal bilgisi!

Celta Vigo-Athletic Bilbao maçı detayları: Saati ve kanal bilgisi!

Celta Vigo, La Liga'nın 16. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Ligde 19 puanla 10. sırada yer alan Celta Vigo, evinde alacağı galibiyetle Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren üst sıralarla arasındaki farkı kapatmanın peşinde. Konuk Athletic Bilbao ise istikrarlı performansını sürdürerek 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Konuk ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu 90 dakikada, puan tablosunun üst ve orta sıralarındaki dengeler değişebilir. Peki Celta Vigo - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:18
Celta Vigo-Athletic Bilbao maçı detayları: Saati ve kanal bilgisi!

Celta Vigo-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'nın 16. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos'ta Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından son 6 haftada toparlanma sinyalleri veren ev sahibi ekip, bu süreçte aldığı 4 galibiyetle 10. sıraya yerleşti. Ernesto Valverde'nin öğrencileri ise ligde iniş-çıkışlı performansını sürdürüyor. Son maçında Atletico Madrid'i tek golle mağlup eden konuk takım, yeni galibiyetin peşinde. İşte Celta Vigo-Athletic Bilbao maçının detayları...

Celta Vigo-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celta Vigo-Athletic Bilbao maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Estadio de Balaidos'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 18.15'te start alacak.

Celta Vigo-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga'nın 16. haftasında oynanacak heyecan dolu Celta Vigo-Athletic Bilbao mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

