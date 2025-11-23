CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Betis-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Betis ile Girona karşı karşıya gelecek. Ligde başarılı bir performans gösteren Manuel Pellegrini'nin öğrencileri, kritik maçı kazanarak 5. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. 20 puanı bulunan Real Betis, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. 10 puanla 18. sırada bulunan Girona ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vemrek istiyor. Peki, Real Betis-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Betis-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftası, ligde farklı hedefler peşinde koşan iki ekibi karşı karşıya getiriyor: Real Betis-Girona. Sezona güçlü bir giriş yapan Manuel Pellegrini yönetimindeki Betis, bu kritik mücadelede sahadan üç puanla ayrılarak 5. sıradaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, son 4 haftada elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselen formunu sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde 10 puanla 18. sırada yer Girona ise kötü gidişatı durdurmak için bu zorlu deplasmanı bir fırsat olarak görüyor. Peki, Real Betis-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Real Betis-Girona maçı 23 Kasım Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL BETIS-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Benito Villamarin'de oynanacak Real Betis-Girona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETIS-GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Fornals, Amrabat, Lo Celso, Antony, Ezzalzouli, Hernandez

Girona: Gazzaniga, Martinez, Reis, Blind, Moreno, Martin, Witsel, Ounahi, Tsygankov, Gil, Vanat

ASpor CANLI YAYIN

D&R REKLAM
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler"
DİĞER
Galatasaray'da sakatlık kabusu! Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm...
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi"
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan altüst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar 09:06
Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... 08:59
Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! 08:41
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" 08:31
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 07:42
G.Saray nefes kesen maçta kazandı! G.Saray nefes kesen maçta kazandı! 00:51
Daha Eski
G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! G.Saray'dan maç sonu VAR tepkisi! 00:51
Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." Kavukcu'dan derbi ve hakem sözleri! "F.Bahçe maçında..." 00:50
G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor G.Saray'da büyük endişe! Eksiklerin sayısı artıyor 00:50
Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın Buruk: VAR forma rengine bakmadan karışsın 00:50
G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu G.Saray derbi öncesi liderliğini sürdürdü! İşte puan durumu 00:50
G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon G.Saray kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 00:50