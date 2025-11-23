Real Betis-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftası, ligde farklı hedefler peşinde koşan iki ekibi karşı karşıya getiriyor: Real Betis-Girona. Sezona güçlü bir giriş yapan Manuel Pellegrini yönetimindeki Betis, bu kritik mücadelede sahadan üç puanla ayrılarak 5. sıradaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, son 4 haftada elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselen formunu sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde 10 puanla 18. sırada yer Girona ise kötü gidişatı durdurmak için bu zorlu deplasmanı bir fırsat olarak görüyor. Peki, Real Betis-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Real Betis-Girona maçı 23 Kasım Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL BETIS-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Benito Villamarin'de oynanacak Real Betis-Girona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETIS-GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Fornals, Amrabat, Lo Celso, Antony, Ezzalzouli, Hernandez

Girona: Gazzaniga, Martinez, Reis, Blind, Moreno, Martin, Witsel, Ounahi, Tsygankov, Gil, Vanat