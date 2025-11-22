CANLI SKOR ANA SAYFA
Barcelona - Athletic Bilbao maçı detayları: Saati ve kanalı!

Barcelona - Athletic Bilbao maçı detayları: Saati ve kanalı!

La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, 28 puanlı ev sahibi, zirve takibini sürdürmek ve Real Madrid'in puan kaybetmesi halinde zirveye yerleşmek için hata yapmak istemiyor. Athletic Bilbao ise 17 puanla bulunduğu 7. sıradan ilk 5'e sıçramak için mücadele edecek. Peki Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 08:46
Barcelona - Athletic Bilbao maçı detayları: Saati ve kanalı!

Barcelona - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Zirve yolunda hata yapmak istemeyen Hansi Flick'in öğrencileri, lider koltuğunu kapmak için Real Madrid'in puan kaybetmesini bekliyor. Milli ara öncesi Elche ve Celta Vigo karşısında aldığı galibiyetlerle moral depolayan ev sahibi, galibiyet serisini taraftarı önünde 3'e çıkarmak istiyor. Athletic Bilbao ise La Liga devine karşı vereceği mücadeleyle puanını 20'ye çıkarmak için sürpriz arayacak. İşte Barcelona - Athletic Bilbao maçı detayları...

Barcelona - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.15'te başlayacak.

Barcelona - Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen...
Rafa Silva yoksa o var! Sergen Yalçın’ın planı belli oldu
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
F.Bahçe'den golcü operasyonu! İşte listedeki isimler
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e 3 talip!
