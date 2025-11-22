Barcelona - Athletic Bilbao maçı detayları: Saati ve kanalı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Zirve yolunda hata yapmak istemeyen Hansi Flick'in öğrencileri, lider koltuğunu kapmak için Real Madrid'in puan kaybetmesini bekliyor. Milli ara öncesi Elche ve Celta Vigo karşısında aldığı galibiyetlerle moral depolayan ev sahibi, galibiyet serisini taraftarı önünde 3'e çıkarmak istiyor. Athletic Bilbao ise La Liga devine karşı vereceği mücadeleyle puanını 20'ye çıkarmak için sürpriz arayacak. İşte Barcelona - Athletic Bilbao maçı detayları...

Barcelona - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.15'te başlayacak.

Barcelona - Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.