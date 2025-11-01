CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları | Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? LA LIGA

Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları | Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? LA LIGA

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı, 11. hafta maçlarıyla sürüyor. Villarreal, zirveye ortak olmak için çıkacağı mücadelede Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacak. 20 puan ve +8 averajla 3. sırada bulunan ev sahibi ekip, ligdeki son mağlubiyetini Real Madrid'e karşı deplasmanda almıştı. Rayo Vallecano ise tüm kulvarlarda elde ettiği 6 maçlık yenilmezlik serisini 7'ye çıkarmanın peşinde. Peki Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 12:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları | Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? LA LIGA

Villarreal - Rayo Vallecano, La Liga'nın 11. haftasında, evinde Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Estadio de la Cerámica'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi takım, zirveye ortak olma motivasyonuyla sahaya çıkacak. Rayo Vallecano ise orta sıralardan yukarılara yükselerek şampiyonluk yarışında daha iddialı sırada konumlanmak istiyor. Peki Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Villarreal - Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal - Rayo Vallecano maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Iosu Galech Apezteguía'nın yöneteceği karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Villarreal - Rayo Vallecano MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Foyth, Pedraza; Pepe, Partey, Comesana, Moleiro; G Moreno, Mikautadze

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Lopez, Ciss; De Frutos, Diaz, Garcia; Alemao

ASpor CANLI YAYIN

Merih geleceği hakkında kararını verdi!
Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması!
DİĞER
Real Madrid’in dünya yıldızı, Arda Güler’e hayran! Öve öve bitiremedi
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
F.Bahçe'den gurbetçi yıldıza kanca!
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! 12:05
İşte derbinin VAR hakemi! İşte derbinin VAR hakemi! 11:58
Liverpool - Aston Villa maçı canlı yayın bilgisi! Liverpool - Aston Villa maçı canlı yayın bilgisi! 11:42
Olympiakos taraftarı Hapoel maçında Filistin bayrağı açtı! Olympiakos taraftarı Hapoel maçında Filistin bayrağı açtı! 11:32
Al Nassr - Al Fayha maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr - Al Fayha maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig 11:25
Tottenham - Chelsea maç bilgileri! Tottenham - Chelsea maç bilgileri! 11:23
Daha Eski
Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! 10:21
RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI CANLI IZLE! RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI CANLI IZLE! 10:25
Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... 10:31
Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:32
Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... 10:37
Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! 10:41