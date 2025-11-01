Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları | Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? LA LIGA

Villarreal - Rayo Vallecano, La Liga'nın 11. haftasında, evinde Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Estadio de la Cerámica'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi takım, zirveye ortak olma motivasyonuyla sahaya çıkacak. Rayo Vallecano ise orta sıralardan yukarılara yükselerek şampiyonluk yarışında daha iddialı sırada konumlanmak istiyor. Peki Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal - Rayo Vallecano maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Iosu Galech Apezteguía'nın yöneteceği karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Villarreal - Rayo Vallecano MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Foyth, Pedraza; Pepe, Partey, Comesana, Moleiro; G Moreno, Mikautadze

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Lopez, Ciss; De Frutos, Diaz, Garcia; Alemao