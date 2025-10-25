CANLI SKOR ANA SAYFA
Valencia - Vilarreal maçı hangi kanalda? Valencia - Vilarreal maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga CANLI İZLE

İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı sürüyor. Valencia, Camp de Mestalla'da Villarreal'i konuk ediyor. Ligde aldığı 2 galibiyetle 9 puana ulaşan ev sahibi 14. sırada bulunuyor. Villarreal ise 3 galibiyetle 17 puana sahip ve zirveyi zorluyor. 3. sırada yer alan konuk ekip, son 2 maçında Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi ve evinde de Real Betis'le berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde de umduğu başarıyı henüz yakalayamayan Villarreal, Valencia'dan mutlak 3 puanla dönerek motivasyonunu artırmak istiyor. Peki Valencia - Vilarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 13:55
Valencia, La Liga'nın 10. haftasında Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Evinde otnadığı son karşılaşmada Real Oviedo'ya 2-1 yenilen ev sahibi takım, 4 haftalık galibiyet hasretini Villarreal karşısında dindirmek istiyor. Konuk ekip ise 17 puan ve +6 averajla 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Peki Valencia - Vilarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia - Viilarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Valencia - Viilarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia - Vilarreal maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Camp de Mestalla'daki karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Valencia - Viilarreal MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Javier Alberola Rojas'ın düdük çalacağı Valencia - Vilarreal maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia - Viilarreal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Duro, Danjuma

Vilarreal : Tenas; Mourino, Veiga, Marin, Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez

