Valencia - Vilarreal maçı hangi kanalda? Valencia - Vilarreal maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga CANLI İZLE

Valencia, La Liga'nın 10. haftasında Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Evinde otnadığı son karşılaşmada Real Oviedo'ya 2-1 yenilen ev sahibi takım, 4 haftalık galibiyet hasretini Villarreal karşısında dindirmek istiyor. Konuk ekip ise 17 puan ve +6 averajla 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Peki Valencia - Vilarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia - Viilarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Valencia - Viilarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia - Vilarreal maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Camp de Mestalla'daki karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Valencia - Viilarreal MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Javier Alberola Rojas'ın düdük çalacağı Valencia - Vilarreal maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia - Viilarreal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Duro, Danjuma

Vilarreal : Tenas; Mourino, Veiga, Marin, Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez