Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Freiburg, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Ligde 6 hafta sonunda 8 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kazanarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Konuk takım Eintracht Frankfurt ise Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral bulmak istiyor. 9 puanla 8. sırada bulunan Frankfurt, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında oynanacak Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı 19 Ekim Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.