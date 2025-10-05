Deportivo Alaves-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Deportivo Alaves-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta maçları ile devam ediyor. Deportivo Alaves ile Elche'nin kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli ara öncesi oynanacak son karşılaşmada 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Deportivo Alaves-Elche maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Deportivo Alaves-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında oynanacak Deportivo Alaves-Elche maçı 5 Ekim Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.