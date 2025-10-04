Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 8. hafta maçında Athletic Bilbao, evinde Mallorca'yı ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Athletic Bilbao - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Mallorca maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Athletic Bilbao - Mallorca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Laporte, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

Mallorca: Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Morlanes; Joseph, Darder, Domenech; Muriqi