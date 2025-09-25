Oviedo 1-3 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, Oviedo'ya konuk oldu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip 33. dakikada Alberto Reina'nın golüyle öne geçti. Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Barcelona, 56. dakikada Eric Garcia, 70. dakikada Robert Lewandowski ve 88. dakikada Ronald Araujo'nun golleriyle maçı çevirmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Katalan ekibi puanını 16'ya yükselterek lider Real Madrid'i takibini sürdürdü. Oviedo ise 3 puanda kaldı.

La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Oviedo ise Valencia deplasmanında sahne alacak.