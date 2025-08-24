Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle | Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

İspanya La Liga'nın 2. haftasında futbolseverlerin gözü Real Oviedo ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede olacak. Lige Xabi Alonso yönetiminde galibiyetle başlayan Real Madrid, yeni haftada da hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Öte yandan, milli futbolcumuz Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği en çok merak edilen konular arasında. Peki, Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
REAL OVIEDO-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?