Ziraat Türkiye Kupası
Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle | Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle | Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Oviedo ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Xabi Alonso yönetiminde yeni sezona başlayan eflatun-beyazlılar, ilk hafta aldığı galibiyetin ardından bir kez daha 3 puan için sahaya çıkacak. Etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen İspanyol devinde Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 12:34
Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle | Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

Real Oviedo-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 2. haftasında futbolseverlerin gözü Real Oviedo ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede olacak. Lige Xabi Alonso yönetiminde galibiyetle başlayan Real Madrid, yeni haftada da hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Öte yandan, milli futbolcumuz Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği en çok merak edilen konular arasında. Peki, Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle | Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

REAL OVIEDO-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında oynanacak Real Oviedo-Real Madrid maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 22.30'da başlayacak.

Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle | Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

REAL OVIEDO-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak Real Oviedo-Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle | Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'de daha fazla şans bulmaya başlayan Arda Güler, La Liga'nın ilk haftasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle | Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

Milli futbolcu performansıyla dünya gündeminde yer almaya devam ederken Real Oviedo ile oynanacak 2. hafta karşılaşmasında da ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Real Oviedo-Real Madrid maçı canlı izle | Real Oviedo-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler...

REAL OVIEDO-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Oviedo: Escandell, Vidal, Calvo, Costas, Alhassane, Sibo, Dendoncker, Chaira, Ilic, Hassan, Vinas

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe

