Osasuna-Valencia maçı canlı izle | Osasuna-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da 2. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Osasuna ile Valencia arasında oynanacak. İlk haftayı geride bırakan iki ekip de sezona daha güçlü bir başlangıç yapabilmek adına sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Hem ev sahibi Osasuna hem de konuk ekip Valencia, alınacak 3 puanla ligde moral bulmak ve üst sıralara doğru çıkışa geçmek istiyor. Peki, Osasuna-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

OSASUNA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında oynanacak Osasuna-Valencia maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.