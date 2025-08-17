CANLI SKOR ANA SAYFA
Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Espanyol ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 13:55
Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Espanyol-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Espanyol evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. RCDE Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Espanyol-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Espanyol-Atletico Madrid maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
