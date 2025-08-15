Villarreal - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Villarreal - Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Villarreal, evinde Real Oviedo'yu ağırlayacak. La Ceramica'da (El Madrigal) oynanacak karşılaşmada Alejandro Muniz düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal - Real Oviedo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villarreal - Real Oviedo maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Villarreal - Real Oviedo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Conde; Foyth, Mourino, Martin, Pedraza; Pino, Comesana, Parejo, Moleiro; Pepe, Perez

Real Oviedo: Aaron; Vidal, Luengo, Calvo, Rahim; Sibo, Cazorla; Chaira, Iliic, Domingues; Rondon