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Haberler İspanya La Liga Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler ilk 11'de mi?

Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler ilk 11'de mi?

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Deportivo Alaves ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetiminde Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'a 3-0 kaybeden eflatun-beyazlılar, ligde yaralarını sarmak istiyor. Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, rakibinin kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. 63 puanla 2. sırada yer alan İspanyol devinde Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 13:19
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Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Arda Güler ilk 11'de mi?

Deportivo Alaves-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Deportivo Alaves ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'a 3-0 kaybeden İspanyol devi, ligde yaralarını sarmak istiyor. Barcelona'nın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar 63 puanla 2. sırada yer alıyor. Hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlayan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Deportivo Alaves deplasmanında çıkış arıyor. Zorlu maçta Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Deportivo Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Real Madrid maçı 13 Nisan Pazar günü 17.15'te başlayacak.

DEPORTIVO ALAVES-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak Deportivo Alaves-Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Londra'ya konuk olan ve Arsenal'a 3-0 kaybeden Real Madrid, ligde oynayacağı maçta çıkış arıyor. La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Deportivo Alaves maçında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti ve ekibinin hücum yollarında Mbappe, Vinicius ve Rodrygo'ya şans vermesi beklenirken, Arda Güler'in ise oyuna sonradan dahil olacağı tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Deportivo Alaves: Sivera, Mourino, Abqar, Diarra, Sanchez, Jordan, Blanco, Guridi, Vicente, Martin, Garcia

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia, Valverde, Modrid, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

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