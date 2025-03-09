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Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'i 2-1 yenmesini bilen eflatun-beyazlılar, ligde de başarısını sürdürmeyi amaçlıyor. Son 5 haftada beklenmedik puan kayıpları yaşayan Ancelotti'nin öğrencileri, liderlik koltuğundan 3. sıraya kadar geriledi. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Real Madrid, Rayo Vallecano maçında tekrar çıkış arıyor. Kritik maçta Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 08:22
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Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etmeyi başaran eflatun-beyazlılar, ligde de aynı başarıyı sürdürmek istiyor. Son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Ancelotti'nin öğrencileri, liderlik koltuğundan 3. sıraya kadar geriledi. Bu sezon 26 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Real Madrid'in 54 puanı bulunuyor. Kritik maçta Arda Güler'in şans bulup bulmayacağı ise merak ediliyor. Güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı hedefleyen Rayo Vallecano ise 36 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Real Madrid-Rayo Vallecano maçı 9 Mart Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Rayo Vallecano maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchouameni, Rodrygo, Diaz, Vinicius, Mbappe

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Beklenmedik puan kayıplarının ardından 3. sıraya kadar gerileyen Real Madrid, Rayo Vallecano ile kritik bir maça çıkacak. Taraftarı önünde mutlak 3 puan kazanmayı hedefleyen eflatun-beyazlılarda hangi isimlerin ilk 11'de süre bulacağı ise merak ediliyor. Carlo Ancelotti yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Real Madrid'de Arda Güler'in yedek kulübesinde karşılaşmayı takip edeceği tahmin ediliyor. A Milli futbolcunun, teknik heyetin şans vermesi durumunda ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor.

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