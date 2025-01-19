Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı.Valencia ile Real Sociedad 20. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Sociedad ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Real Sociedad maçı 19 Ocak Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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