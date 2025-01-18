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Haberler İspanya La Liga Getafe - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Barcelona 20. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Süper Kupa final maçında Real Madrid'i 5-2 yenen ve Kral Kupası son 16 turunda Real Betis'i 5-1 mağlup eden Hans Flick'in öğrencileri ligde de çıkış arıyor. Son oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Barcelona, liderlik koltuğundan 3. sıraya kadar geriledi. Getafe deplasmanında kazanarak Atletico Madrid ile olan puan farkını kapatmayı amaçlayan Katalan ekibi, Raphinha, Lamine Yamal ve Robert Lewandowski önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 17:30
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Getafe - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 20. haftada Getafe ile Barcelona mücadele edecek. Süper Kupa final maçında Real Madrid'i 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Katalan ekibi, Kral Kupası son 16 turunda da Real Betis'i 5-1 yenmeyi başardı. Hans Flick yönetiminde ilk kupasını almayı başaran Barcelona, ligde de etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Son oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Barcelona, liderlik koltuğundan 3. sıraya kadar geriledi. Getafe deplasmanında kazanarak Atletico Madrid ile olan puan farkını kapatmayı amaçlayan Katalan ekibi, Raphinha, Lamine Yamal ve Robert Lewandowski önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Barcelona ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Getafe - Barcelona maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak.

GETAFE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe - Barcelona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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