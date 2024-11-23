Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Celta Vigo ile Barcelona 14. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo - Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Barcelona maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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