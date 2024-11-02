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Haberler İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Athletic Bilbao ile Real Betis 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 11:00
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Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Athletic Bilbao ile Real Betis 12. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao - Real Betis MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Real Betis maçı 3 Kasım Pazar günü saat 23.00'te S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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