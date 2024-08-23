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Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sevilla ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:35 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 07:40
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Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Sevilla ile Villarreal 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla - Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Villarreal maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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