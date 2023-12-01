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Las Palmas - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:10
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Las Palmas - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Las Palmas - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Getafe maçı 1 Aralık Cuma günü saat 23.00'te TiviBu Spor 3 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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