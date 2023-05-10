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TRANSFER HABERİ | Villarreal Raul Albiol’un sözleşmesini 1 yıl uzattı!

İspanyol ekibi Villarreal 37 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Raul Albiol hakkında kritik karara vardı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:39
TRANSFER HABERİ | Villarreal Raul Albiol’un sözleşmesini 1 yıl uzattı!

İspanyol ekibi Villarreal, 37 yaşındaki futbolcu Raul Albiol'un sözleşmesinin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.

İspanyol Kulübü Villarreal'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli futbolcu Raul Albiol'ün sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

İspanyol futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 resmi maçta forma giyerken, gol ya da asist katkısı vermedi. 2019 yılında takıma katılan 37 yaşındaki futbolcu, 155 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti. Albiol ayrıca Villarreal ile 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.

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