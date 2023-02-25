Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Camavinga, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

Atletico Madrid:

Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, Barrios, Koke, Carrasco; Griezmann, Morata

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE