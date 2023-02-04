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Espanyol - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 20. haftasında Espanyol ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 10:07
Espanyol - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Espanyol - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Espanyol ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Osasuna maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ESPANYOL - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol

Fernandez; Gil, Montes, Cabrera, Olivan; Vidal, Vinicius, Darder, Puado; Braithwaite, Joselu

Osasuna

Fernandez; Moreno, Aridane, D Garcia, Sanchez; Brasanac, Torro, Gomez; R Garcia, Avila, Ezzalzouli

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