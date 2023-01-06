Valencia - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Valencia ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

VALENCIA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Cadiz maçı 6 Ocak Cuma günü, saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.