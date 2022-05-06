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Levante 2-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Levante sahasında Real Sociedad'ı ağırladı. Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Levante'ye galibiyeti getiren golleri Jorge Miramon ve penaltıdan Gonzalo Melero kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü David Silva'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:11
Levante 2-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da Levante, kendi sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Ligin 35. haftasında oynanan karşılaşmayı Levante 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Jorge Miramon ve 90. dakikada penaltıdan Gonzalo Melero kaydetti. Konuk Real Sociedad'ın golü ise 66. dakikada David Silva'dan geldi.

Real Sociedad'da ismi Türk takımlarıyla transferde geçen Alexander Sörloth, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ligde kalma mücadelesi veren Levante, iki maç sonra kazandı ve puanını 29 yaptı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Real Sociedad ise 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Levante, Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Real Sociedad, sahasında Cadiz'i ağırlayacak.


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