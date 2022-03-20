Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid Barcelona maçı canlı anlatım | El Clasico izle

Real Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında kozlarını paylaşıyor. Dev maçta, ev sahibi takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan El Clasico'da hakem Jose Martinez düdük çalıyor. Birçok dünya yıldızının sahne aldığı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanıyor.
📌REAL MADRID - BARCELONA İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Garcia, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Torres, Dembele, Aubameyang
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanan Real Madrid - Barcelona maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başladı. Kritik mücadele Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.