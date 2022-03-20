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Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid Barcelona maçı canlı anlatım | El Clasico izle

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. Tüm dünyanın merakla beklediği dev maçta lider Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Santiago Bernabeu'da oynanan zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 22:57
Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid Barcelona maçı canlı anlatım | El Clasico izle

Real Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında kozlarını paylaşıyor. Dev maçta, ev sahibi takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan El Clasico'da hakem Jose Martinez düdük çalıyor. Birçok dünya yıldızının sahne aldığı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanıyor.


📌REAL MADRID - BARCELONA İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Garcia, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Torres, Dembele, Aubameyang

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanan Real Madrid - Barcelona maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başladı. Kritik mücadele Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.


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