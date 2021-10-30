Barcelona'da nefes darlığı yaşayan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı

İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı. Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41'inci dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız oyuncu, daha sonra hastaneye kaldırıldı.



BARCELONA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Barcelona'dan yapılan resmi açıklamada, göğsünde bir ağrı hisseden Kun Agüero'nun, kardiyolojik testler için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.