Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. hafta maçında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Villarreal maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Gutierrez; Asensio, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Rodrygo

Villarreal: Asenjo; Gaspar, Mandi, P Torres, Estupinan; Parejo, Capoue, Trigueros; Groeneveld, Alcacer, Pino