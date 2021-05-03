Haberler İspanya La Liga Son dakika spor haberleri: Orkun Kökçü paylaşılamıyor! Transferde son talibi Sevilla

Son dakika spor haberleri: paylaşılamıyor! Transferde son talibi

'da sergilediği performansla 'nın dev kulüplerini peşine takan 'ye bir talip daha çıktı. basını, 'nın köklü kulübü 'nın, 20 yaşındaki milli futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladığını duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:58
Son dakika spor haberleri: Orkun Kökçü paylaşılamıyor! Transferde son talibi Sevilla

takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , bu sezon sergilediği performansla adından söz ettirirken, devlerinin de transfer listesine girmeyi başardı.

İsmi , , ve gibi kulüplerle anılan 20 yaşındaki milli futbolcuya son olarak ekibi talip oldu.

İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; ekibi, Orkun'un transferi için girişimlere başladı.

10 MİLYON EUROYA TRANSFER BİTEBİLİR

Haberin detaylarında Feyenoord'un için 10 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Sevilla'nın bu rakamı kolaylıkla karşılayabileceği ifade edildi.

Sevilla'nın Orkun'u geleceğe yatırım olarak düşündüğü ve genç yıldızı parlatarak ileride daha yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planladığı da haberde yer aldı.

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