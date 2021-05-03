Son dakika spor haberleri: Orkun Kökçü paylaşılamıyor! Transferde son talibi Sevilla

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, bu sezon sergilediği performansla adından söz ettirirken, Avrupa devlerinin de transfer listesine girmeyi başardı.

İsmi Arsenal, Tottenham, Leeds United ve Milan gibi kulüplerle anılan 20 yaşındaki milli futbolcuya son olarak İspanyol ekibi Sevilla talip oldu.

İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; La Liga ekibi, Orkun'un transferi için girişimlere başladı.

10 MİLYON EUROYA TRANSFER BİTEBİLİR

Haberin detaylarında Feyenoord'un Okrun Kökçü için 10 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Sevilla'nın bu rakamı kolaylıkla karşılayabileceği ifade edildi.

Sevilla'nın Orkun'u geleceğe yatırım olarak düşündüğü ve genç yıldızı parlatarak ileride daha yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planladığı da haberde yer aldı.