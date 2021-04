Orkun Kökçü Hollanda Ligi'nde ayın en iyi U21 futbolcusu seçildi

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Eredivisie'de mart ayının en iyi 21 Yaş Altı futbolcusu seçildi. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından ödülüyle birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Orkun Kökçü paylaşımında, "U21 ayın oyuncusu seçildiğim için mutluyum" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

Happy to win the U21 Best Player of the Month Award 🏆



U21 ayın oyuncusu seçildiğim için mutluyum 💯 pic.twitter.com/5N8dcsOEcH