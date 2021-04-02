Haberler Avrupa’dan Futbol Orkun Kökçü Hollanda Ligi'nde ayın en iyi U21 futbolcusu seçildi

'nde ayın en iyi U21 futbolcusu seçildi

ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcu , 'de mart ayının en iyi 21 Yaş Altı futbolcusu seçildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 18:50
Orkun Kökçü Hollanda Ligi'nde ayın en iyi U21 futbolcusu seçildi

ekiplerinden 'da forma giyen milli futbolcu , 'de mart ayının en iyi 21 Yaş Altı futbolcusu seçildi. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından ödülüyle birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Orkun Kökçü paylaşımında, " oyuncusu seçildiğim için mutluyum" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

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