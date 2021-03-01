Son dakika spor haberi: Barcelona'nın eski başkanı Josep Bartomeu tutuklandı

İspanyol devi Barcelona'nın eski başkanlarından Josep Maria Bartomeu, bugün evinde polis tarafından tutuklandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre polis, "Barçagate" adı altında bir operasyon gerçekleştirdi. Bartomeu ile birlikte kulübün eski genel müdürü Oscar Grau ve hukuk sorumlusu Roman Gomez'in de tutuklandığı bildirildi.

Bartomeu; Puyol, Messi, Pique ve Xavi gibi ünlü isimleri sahte sosyal medya hesapları kullanarak itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

Katalan ekibinin tecrübeli ismi Pique ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübün efsanelerini ve aktif oyuncularını eleştirmek için para harcadılar, bu acımasızca. Açıklama istedim ve Bartomeu bana 'Gerard, bilmiyordum' dedi" ifadelerini kullandı.