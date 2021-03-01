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Son dakika spor haberi: 'nın eski başkanı tutuklandı

Son dakika spor haberleri... İspanya La Liga devi 'nın eski başkanlarından ile birlikte eski genel müdür ve hukuk sorumlusu 'in tutuklandığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:50
Son dakika spor haberi: Barcelona'nın eski başkanı Josep Bartomeu tutuklandı

İspanyol devi 'nın eski başkanlarından , bugün evinde polis tarafından tutuklandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre polis, "Barçagate" adı altında bir operasyon gerçekleştirdi. Bartomeu ile birlikte kulübün eski genel müdürü ve hukuk sorumlusu 'in de tutuklandığı bildirildi.

Bartomeu; Puyol, , ve gibi ünlü isimleri sahte sosyal medya hesapları kullanarak itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

Katalan ekibinin tecrübeli ismi Pique ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübün efsanelerini ve aktif oyuncularını eleştirmek için para harcadılar, bu acımasızca. Açıklama istedim ve Bartomeu bana 'Gerard, bilmiyordum' dedi" ifadelerini kullandı.

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