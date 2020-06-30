Mallorca 5-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Okay'lı Celta'ya Mallorca şoku!

5-1 | MAÇ SONUCU

Mallorca 5-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 33. haftasında , 'nda ağırladığı 'yu 5-1'lik skorla mağlup etti. Celta Vigo'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Okay Yokuşlu ikinci yarının başında oyundan alındı.

'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmayı Mallorca 5-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Budimir (2), Hernandez, Pozo ve Sevilla kaydederken, deplasman ekibinin tek sayısını Iago Aspas kaydetti.

Bu skorun ardından Mallorca puanını 29'a yükseltirken, Celta Vigo 34 puanda kaldı.

OKAY YOKUŞLU 45 DK SÜRE ALDI

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Okay Yokuşlu mücadeleye ilk 11'de başlarken, ikinci yarının başında yerini Smolov'a bıraktı.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 22:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mallorca 5-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA