Mallorca 5-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 33. haftasında Mallorca, Iberostar Stadyumu'nda ağırladığı Celta Vigo'yu 5-1'lik skorla mağlup etti. Celta Vigo'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Okay Yokuşlu ikinci yarının başında oyundan alındı.
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Mallorca ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.
Iberostar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mallorca 5-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Budimir (2), Hernandez, Pozo ve Sevilla kaydederken, deplasman ekibinin tek sayısını Iago Aspas kaydetti.
Bu skorun ardından Mallorca puanını 29'a yükseltirken, Celta Vigo 34 puanda kaldı.
OKAY YOKUŞLU 45 DK SÜRE ALDI
Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Okay Yokuşlu mücadeleye ilk 11'de başlarken, ikinci yarının başında yerini Smolov'a bıraktı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 22:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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