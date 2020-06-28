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28 Haziran 2020, Pazar
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0-1 | MAÇ SONUCU

Espanyol 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, son sırada yer alan rakibini Casemiro'nun golüyle 1-0 mağlup edip 'nın 2 puan önünde liderliğe yükseldi.

İspanya 'da şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanında 1-0 kazanıp altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü 45. dakikada Casemiro kaydeti.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Real Madrid puanını 71'e yükseltirken, 'nın 2 puan önünde yeniden liderliğe yükseldi.

Son sıradaki Espanyol ise 24 puanda kalırken, kümede kalma umutları iyice tükendi.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 00:54
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