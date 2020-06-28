Espanyol 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Espanyol ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, son sırada yer alan rakibini Casemiro'nun golüyle 1-0 mağlup edip Barcelona'nın 2 puan önünde liderliğe yükseldi.
İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 kazanıp altın değerinde üç puanın sahibi oldu.
Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü 45. dakikada Casemiro kaydeti.
Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Real Madrid puanını 71'e yükseltirken, Barcelona'nın 2 puan önünde yeniden liderliğe yükseldi.
Son sıradaki Espanyol ise 24 puanda kalırken, kümede kalma umutları iyice tükendi.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 00:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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