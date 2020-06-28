Espanyol 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 kazanıp altın değerinde üç puanın sahibi oldu.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü 45. dakikada Casemiro kaydeti.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Real Madrid puanını 71'e yükseltirken, Barcelona'nın 2 puan önünde yeniden liderliğe yükseldi.

Son sıradaki Espanyol ise 24 puanda kalırken, kümede kalma umutları iyice tükendi.