Gareth Bale böyle açıkladı! "Orada oynama fikri ilgimi çekiyor" - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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böyle açıkladı! "'te oynama fikri ilgimi çekiyor"

Gareth Bale böyle açıkladı! "MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor"

'de teknik direktör ile yıldızı barışmayan Galli futbolcu , 'te oynamaya sıcak baktığını açıkladı. Bale, "Artık daha fazla futbolcunun 'de futbol oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor" ifadelerini kullandı.

ekibi 'in Galli oyuncusu , Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde () oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.

"The Hat-Trick" isimli podcast yayınına konuk olan Bale, "MLS, son yıllarda gözde olan ve popülaritesi artan bir lig. Artık daha fazla futbolcunun 'de futbol oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor. Tatillerde 'a gitmeyi de seviyorum" ifadelerini kullandı.

ABD futbolunun gelişimine dikkati çeken 30 yaşındaki Bale, "MLS'i gerçekten seviyorum. Yıllardır gelişiyor. ABD'ye sezon öncesi kamplarına gittiğimizde zor maçlar oynuyoruz. Standartlar gitgide yükseliyor. Kulüpler, tesisler ve statlar gelişmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'deki performansı tartışma konusu olan Bale, İspanya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.

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  1. 02.05.2020
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