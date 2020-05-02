Gareth Bale böyle açıkladı! "MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor"
Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane ile yıldızı barışmayan Galli futbolcu Gareth Bale, MLS'te oynamaya sıcak baktığını açıkladı. Bale, "Artık daha fazla futbolcunun ABD'de futbol oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor" ifadelerini kullandı.
İspanya ekibi Real Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.
"The Hat-Trick" isimli podcast yayınına konuk olan Bale, "MLS, son yıllarda gözde olan ve popülaritesi artan bir lig. Artık daha fazla futbolcunun ABD'de futbol oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor. Tatillerde Los Angeles'a gitmeyi de seviyorum" ifadelerini kullandı.
ABD futbolunun gelişimine dikkati çeken 30 yaşındaki Bale, "MLS'i gerçekten seviyorum. Yıllardır gelişiyor. ABD'ye sezon öncesi kamplarına gittiğimizde zor maçlar oynuyoruz. Standartlar gitgide yükseliyor. Kulüpler, tesisler ve statlar gelişmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Real Madrid'deki performansı tartışma konusu olan Bale, İspanya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.
- 02.05.2020
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Yorum
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Yorum
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Gareth Bale böyle açıkladı! "MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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