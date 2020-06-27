Celta Vigo 2-2 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen maçta son anlarda Celta Vigo'nun attığı golle karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Barcelona'nın golleri 20. ve 67. dakikalarda Luis Suarez'den geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise 50. dakikada Fedor Smolov ve 88. dakikada Iago Aspas kaydetti. Celta Vigo'da ilk golün asistini milli futbolcumuz Okay Yokuşlu yaptı.

Şampiyonluk yolunda kötü bir sonuç alan Barcelona puanını 69, Celta Vigo ise 34 yaptı.