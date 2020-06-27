Celta Vigo 2-2 Barcelona | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren Barcelona, Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. karşılaşma Barcelona'nın son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere bitti. Celta Vigo'da ilk golün asistini ise milli futbolcumuz Okay Yokuşlu yaptı.
İspanya La Liga'nın 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen maçta son anlarda Celta Vigo'nun attığı golle karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Barcelona'nın golleri 20. ve 67. dakikalarda Luis Suarez'den geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise 50. dakikada Fedor Smolov ve 88. dakikada Iago Aspas kaydetti. Celta Vigo'da ilk golün asistini milli futbolcumuz Okay Yokuşlu yaptı.
Şampiyonluk yolunda kötü bir sonuç alan Barcelona puanını 69, Celta Vigo ise 34 yaptı.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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