Celta Vigo 2-2 Barcelona | MAÇ SONUCU - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Barcelona Barça'ya son dakika golü!

2-2 | MAÇ SONUCU

Celta Vigo 2-2 Barcelona | MAÇ SONUCU

'nın 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren , 'nun formasını giydiği deplasmanına konuk oldu. karşılaşma Barcelona'nın son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere bitti. Celta Vigo'da ilk golün asistini ise milli futbolcumuz Okay Yokuşlu yaptı.

'nın 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren , deplasmanda 'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen maçta son anlarda Celta Vigo'nun attığı golle karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Barcelona'nın golleri 20. ve 67. dakikalarda 'den geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise 50. dakikada Fedor Smolov ve 88. dakikada Iago Aspas kaydetti. Celta Vigo'da ilk golün asistini milli futbolcumuz yaptı.

Şampiyonluk yolunda kötü bir sonuç alan Barcelona puanını 69, Celta Vigo ise 34 yaptı.

  1. 27.06.2020
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