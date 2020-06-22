Barcelona'da ortalık karıştı! Messi ve Griezmann...
La Liga’nın 30. haftasında Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve liderliği averajla Real Madrid’e kaptıran Barcelona’da flaş bir gerginlik yaşandı. Yıldız oyuncular Lionel Messi ile Antoine Griezmann arasında "kavga" çıktığı iddia edildi.
Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da "gerginlik" başladı. Barça'nın süperstarı Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez aralarında sorun olduğu iddiaları olan Antoine Griezmann ile idmanda "kavga ettiği" kaydedildi.
İspanyol basınında yer alan detaylara göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.
Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın Manchester United'a gönderileceği yazılıyordu.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 20:45
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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