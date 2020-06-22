Barcelona'da ortalık karıştı! Messi ve Griezmann... - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Barcelona Barcelona'da ortalık karıştı! Messi ve Griezmann...

'da ortalık karıştı! Messi ve Griezmann...

Barcelona'da ortalık karıştı! Messi ve Griezmann...

’nın 30. haftasında Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve liderliği averajla ’e kaptıran ’da flaş bir gerginlik yaşandı. Yıldız oyuncular ile arasında "kavga" çıktığı iddia edildi.

Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve 'da liderliği 'e kaptıran 'da "gerginlik" başladı. Barça'nın süperstarı 'nin, bu yıl birçok kez aralarında sorun olduğu iddiaları olan ile idmanda "kavga ettiği" kaydedildi.

İspanyol basınında yer alan detaylara göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.

Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın 'a gönderileceği yazılıyordu.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 20:45
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