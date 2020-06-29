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29 Haziran 2020, Pazartesi
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pes etmez!

Barcelona pes etmez!

'da ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan 'da takım kaptanlarından Pique iddialı... 33 yaşındaki stoper, "Şunu unutmayın, biz Barcelona'yız. Henüz hiçbir şey bitmedi. Sonuna kadar savaşmak, 'mızda var" dedi.

'da ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan 'da takım kaptanlarından Pique iddialı... 33 yaşındaki stoper, "Şunu unutmayın, biz Barcelona'yız. Henüz hiçbir şey bitmedi. Sonuna kadar savaşmak, 'mızda var" dedi.

  1. 29.6.2020
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