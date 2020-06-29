Barcelona pes etmez!

La Liga'da Celta Vigo ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Barcelona'da takım kaptanlarından Pique iddialı... 33 yaşındaki stoper, "Şunu unutmayın, biz Barcelona'yız. Henüz hiçbir şey bitmedi. Sonuna kadar savaşmak, DNA'mızda var" dedi.