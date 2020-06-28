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28 Haziran 2020, Pazar
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’da ayrılık var

Espanyol’da ayrılık var

'da son sırada yer alan yerine 'yi getidi. Bu sezon ve 'den sonra üçüncü çalıştırıcı olan Fernandez 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

'da son sırada yer alan yerine 'yi getidi. Bu sezon ve 'den sonra üçüncü çalıştırıcı olan Fernandez 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

  1. 28.6.2020
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