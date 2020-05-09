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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Barça’dan ilk idman

Barça’dan ilk idman

Liglerin haziranda başlamasının öngörüldüğü 'da takıma yapılan tüm Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını ve oyuncuların bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı.

Liglerin haziranda başlamasının öngörüldüğü 'da takıma yapılan tüm Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını ve oyuncuların bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı. 1. ve 2. ligde toplam 5 takımda 5 futbolcuda ise Kovid-19'a rastlandı.
  1. 9.5.2020
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