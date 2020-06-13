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13 Haziran 2020, Cumartesi
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'da 5 oyuncu değişikliği kararı resmileşti

La Liga'da 5 oyuncu değişikliği kararı resmileşti

Futbolda corona virüsü etkilerini azaltmak için yeni kararları hayata geçirme kararı aldı. 'da 5 oyuncu değişikliği ve yedek kulübesinde 12 oyuncu bulundurma kararı resmileşti.

Corona virüsü nedeniyle yaşanan kriz ortamında futbolda radikal değişiklikler hayata geçiyor. Son dönemde oyuncu değişikliği sayısında artış çalışmalarına da katılmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu, başta olmak üzere ülkedeki liglerde oyuncu değişikliği sayısının 5'e çıkmasına onay verdi. 5 oyuncu değişikliği için maç 3 kez duracak. Takımlar 2 kez 2 değişiklik ya da 1 defada 3 değişiklik yapabilecek. Ayrıca yedek kulübesinde takımlar 12 futbolcu bulundurabilecek

KARAR RESMİLEŞTİ

İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar IFAB'tan gelen onay ile resmileşti.

BARCELONA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

da Mallorca maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 5 oyuncu değişikliği ve yedek kulübesinde 12 futbolcu bulundurabileceğine dair federasyondan yazı geldiğini duyurdu.

  1. 13.06.2020
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