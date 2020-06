La Liga'da 5 oyuncu değişikliği kararı resmileşti

Corona virüsü nedeniyle yaşanan kriz ortamında futbolda radikal değişiklikler hayata geçiyor. Son dönemde oyuncu değişikliği sayısında artış çalışmalarına İspanya Futbol Federasyonu da katılmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga başta olmak üzere ülkedeki liglerde oyuncu değişikliği sayısının 5'e çıkmasına onay verdi. 5 oyuncu değişikliği için maç 3 kez duracak. Takımlar 2 kez 2 değişiklik ya da 1 defada 3 değişiklik yapabilecek. Ayrıca yedek kulübesinde takımlar 12 futbolcu bulundurabilecek

KARAR RESMİLEŞTİ

İspanya Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar IFAB'tan gelen onay ile resmileşti.

BARCELONA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Barcelona da Mallorca maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 5 oyuncu değişikliği ve yedek kulübesinde 12 futbolcu bulundurabileceğine dair federasyondan yazı geldiğini duyurdu.

?? We're allowed to make up to 5 substitutions per game, and have 12 players on the bench, until the end of the season. pic.twitter.com/i9dJmsPc7F