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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Real Madrid - Atletico Madrid | CANLI

İspanya La Liga'nın 22. haftasında ve , Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. La Liga'nın zirvesinde bulunan Real Madrid, alacağı galibiyetle şampiyonluk yolunda sekteye uğramamak isterken, Atletico Madrid, Real Madrid deplasmanından alacağı galibiyetle ligin üst sıralarına tırmanmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

La Liga'nin 22. haftası dev bir derbiye tanıklık ediyor. ve , Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...


İLK 11'LER

REAL MADRİD: Courtios, Carvajal, Ramos, Varane, Kroos, Benzema, Modrıc, Casemiro, Valverde, Isco, Mendy

ATLETİCO MADRİD: Oblak, Vrsaljko, Savıc, Felipe, Lodı, Correa, Llorente, Thomas, Saul, Vitolo, Morata

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 18:07
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