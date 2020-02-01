Real Madrid - Atletico Madrid | CANLI

La Liga'nin 22. haftası dev bir derbiye tanıklık ediyor. Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







İLK 11'LER

REAL MADRİD: Courtios, Carvajal, Ramos, Varane, Kroos, Benzema, Modrıc, Casemiro, Valverde, Isco, Mendy

ATLETİCO MADRİD: Oblak, Vrsaljko, Savıc, Felipe, Lodı, Correa, Llorente, Thomas, Saul, Vitolo, Morata