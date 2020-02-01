Real Madrid - Atletico Madrid | CANLI
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. La Liga'nın zirvesinde bulunan Real Madrid, alacağı galibiyetle şampiyonluk yolunda sekteye uğramamak isterken, Atletico Madrid, Real Madrid deplasmanından alacağı galibiyetle ligin üst sıralarına tırmanmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
La Liga'nin 22. haftası dev bir derbiye tanıklık ediyor. Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
REAL MADRİD: Courtios, Carvajal, Ramos, Varane, Kroos, Benzema, Modrıc, Casemiro, Valverde, Isco, Mendy
ATLETİCO MADRİD: Oblak, Vrsaljko, Savıc, Felipe, Lodı, Correa, Llorente, Thomas, Saul, Vitolo, Morata
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 18:07
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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