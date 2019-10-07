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07 Ekim 2019, Pazartesi
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'da dönemi

Espanyol'da Pablo Machin dönemi

'da geride kalan 8 haftada 5 puan toplayarak 19. sırada yer alan 'da David Galledo görevden alındı, yerine ise getirildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde () geride kalan 8 haftanın ardından 19. sırada yer alan takımı, teknik direktörünü değiştirdi.

Espanyol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 'nun görevden alınıp yerine 'in getirildiği duyuruldu.

Son olarak 28 Mayıs 2018-15 Mart 2019 tarihlerinde Sevilla'yı çalıştıran Machin, yaklaşık 8 ay sonra La Liga'ya döndü. Machin'in Espanyol ile iki sezonluk sözleşme imzaladığı açıklandı.

Espanyol takımı La Liga'da oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

  1. 07.10.2019
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